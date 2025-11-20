Ambiente. El Ministerio de Ambiente y la UNJu fortalecen el vínculo entre gestión pública y académica

Ambas instituciones firmaron un Convenio Marco para desarrollar investigación, capacitación y proyectos conjuntos que integren la dimensión ambiental con procesos sociales, culturales y económicos.

La Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, y el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, Cesar Arrueta, firmaron un Convenio Marco de Cooperación destinado a profundizar el trabajo articulado entre la gestión pública y el ámbito académico, con el propósito de generar políticas ambientales más robustas, contextualizadas e innovadoras para la provincia.

El acuerdo establece líneas de acción conjunta en investigación científica y aplicada, formación y capacitación de recursos humanos, extensión universitaria, vinculación tecnológica, asistencia técnica, consultoría, y organización de actividades académicas y de divulgación. Todo ello orientado a fortalecer la planificación y ejecución de políticas ambientales vinculadas al desarrollo sostenible, la educación ambiental, el patrimonio natural y cultural, y las ciencias sociales aplicadas al ámbito ambiental.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático expresó que “este convenio consolida un camino de trabajo que prioriza el conocimiento científico y la mirada social para diseñar políticas ambientales más integrales y sostenibles. Articular con la Universidad es fundamental para seguir avanzando en soluciones que respondan a los desafíos actuales de la provincia”.

Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales destacaron que la cooperación con el Ministerio permite acercar la producción académica a las necesidades del territorio, fortaleciendo la formación de los estudiantes y el aporte de la Universidad al desarrollo provincial.

El convenio también prevé la designación de equipos técnicos para la coordinación de actividades, el intercambio de información y la posibilidad de gestionar financiamiento conjunto ante organismos nacionales e internacionales. Además, contempla la creación de convenios específicos para cada proyecto o programa que se implemente.

Con esta firma, ambas instituciones ratifican su compromiso de trabajar colaborativamente para impulsar conocimientos, herramientas y estrategias que contribuyan al cuidado del ambiente y al bienestar de las comunidades jujeñas.

En la firma estuvieron además la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; el Secretario Académico y el Administrativo de la UNJu, Carlos Albarracín y Julian Hamity, respectivamente.