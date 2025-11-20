Noticias de Jujuy

Ambiente. El Ministerio de Ambiente y la UNJu fortalecen el vínculo entre gestión pública y académica

Jujuy
El Ministerio de Ambiente y la UNJu fortalecen el vínculo entre gestión pública y académica

Ambas instituciones firmaron un Convenio Marco para desarrollar investigación, capacitación y proyectos conjuntos que integren la dimensión ambiental con procesos sociales, culturales y económicos.

La Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, y el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, Cesar Arrueta, firmaron un Convenio Marco de Cooperación destinado a profundizar el trabajo articulado entre la gestión pública y el ámbito académico, con el propósito de generar políticas ambientales más robustas, contextualizadas e innovadoras para la provincia.

El acuerdo establece líneas de acción conjunta en investigación científica y aplicada, formación y capacitación de recursos humanos, extensión universitaria, vinculación tecnológica, asistencia técnica, consultoría, y organización de actividades académicas y de divulgación. Todo ello orientado a fortalecer la planificación y ejecución de políticas ambientales vinculadas al desarrollo sostenible, la educación ambiental, el patrimonio natural y cultural, y las ciencias sociales aplicadas al ámbito ambiental.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático expresó que “este convenio consolida un camino de trabajo que prioriza el conocimiento científico y la mirada social para diseñar políticas ambientales más integrales y sostenibles. Articular con la Universidad es fundamental para seguir avanzando en soluciones que respondan a los desafíos actuales de la provincia”.

Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales destacaron que la cooperación con el Ministerio permite acercar la producción académica a las necesidades del territorio, fortaleciendo la formación de los estudiantes y el aporte de la Universidad al desarrollo provincial.

El convenio también prevé la designación de equipos técnicos para la coordinación de actividades, el intercambio de información y la posibilidad de gestionar financiamiento conjunto ante organismos nacionales e internacionales. Además, contempla la creación de convenios específicos para cada proyecto o programa que se implemente.

Con esta firma, ambas instituciones ratifican su compromiso de trabajar colaborativamente para impulsar conocimientos, herramientas y estrategias que contribuyan al cuidado del ambiente y al bienestar de las comunidades jujeñas.

En la firma estuvieron además la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; el Secretario Académico y el Administrativo de la UNJu, Carlos Albarracín y Julian Hamity, respectivamente.

También podría interesarte
Jujuy

VII edición del Festival del Tamal en la Delegación de Reyes

Jujuy

Informan cómo será la prestación de servicios durante el fin de semana largo

Jujuy

Salud Mental: Municipio capacitó a trabajadores del Call Center del Ministerio de…

Jujuy

Jujuy Emprende: Gran Cierre de la Semana Global del Emprendimiento

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.