Cultura. La Región Puna participó del Consejo Provincial de Cultura en modalidad virtual

Autoridades provinciales y referentes locales del Consejo Provincial avanzaron en la planificación cultural para 2025 y 2026.

La Secretaría de Cultura de la Provincia llevó adelante una nueva reunión del Consejo Provincial de Cultura para la Región Puna, que en esta oportunidad se desarrolló de manera virtual para asegurar la presencia de todas las comunidades, especialmente aquellas más alejadas.

El encuentro contó con la participación del Secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la Directora de Cultura, Gisela Arias; el Arq. Sebastián Pasin, Director de Patrimonio; la Lic. Aylen López, Coordinadora de Derechos Culturales; Florencia Cari, Coordinadora de Artes e Industrias Culturales; y el Prof. Luis Canciani, Coordinador de Gestión Cultural.

A lo largo de la jornada, se analizaron los proyectos que se ejecutarán en los próximos meses y se delinearon los ejes de trabajo para 2026, poniendo el foco en las particularidades de la Puna y en la articulación con cada comunidad.

También participaron representantes culturales de La Quiaca, Rinconada, Cusi Cusi, El Moreno, Mina Pirquitas, Susques, Yavi y Catua, quienes compartieron diagnósticos y propuestas orientadas a fortalecer la presencia cultural en toda la región.