Fiscalía de Estado defiende el patrimonio de la Provincia

En el marco de lo dispuesto por el Decreto 1731-HF/2024, que fue renovado por el Decreto 3952-HF/2025, Fiscalía de Estado se encuentra revisando los pedidos de todas aquellas personas que pretenden prescribir inmuebles que pertenecen al Estado provincial.

En este sentido, ante los múltiples pedidos de prescripción, muchos de los cuales no cumplen con los requisitos legales o el tiempo necesario, la Fiscalía realiza las intimaciones, con el fin de defender el patrimonio de la provincia.

Con respecto a la situación de la comunidad Cipaqui, un sujeto particular que, sin invocar representación comunitaria, quiere prescribir en forma particular un terreno que es propiedad de la Provincia, por lo que se lo notificó para realizar la devolución del inmueble, sin notificar a la comunidad, sino solo a esta persona.

Cabe destacar, que este accionar se lleva a cabo en todo el terreno provincial, actuando en el marco de los decretos y estando lejos de desalojar a las comunidades.