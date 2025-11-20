Informan cómo será la prestación de servicios durante el fin de semana largo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy comunicó cómo se desarrollarán los servicios esenciales durante los próximos días, en el marco del Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el lunes 24 de noviembre, y el feriado puente turístico del viernes 21.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección General de Higiene Urbana, se detalló el funcionamiento de los distintos servicios municipales y de la empresa LIMSA S.A.

Viernes 21 de noviembre (Día no laborable con fines turísticos)

Transporte Alternativo: Tarifa 1.

Tarifa 1. Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.

Servicio con unidades reducidas. Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00 .

Funcionarán de . Estacionamiento Tarifado: Servicio normal.

Lunes 24 de noviembre (Feriado Nacional – Día de la Soberanía Nacional)

Transporte Alternativo: Tarifa 2.

Tarifa 2. Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.

Servicio con unidades reducidas. Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00 .

Funcionarán de . Estacionamiento Tarifado: Sin servicio.

La Dirección General de Higiene Urbana informó el cronograma de recolección y limpieza para ambos días:

Servicios Municipales

Recolección domiciliaria: Normal.

Normal. Servicios especiales: Normal.

Normal. Limpieza y barrido: Servicio reducido.

Servicios de LIMSA S.A.

Viernes 21 de noviembre

Recolección domiciliaria: Normal

Recolección comercial: Normal

Recolección patógeno: Normal

Barrido en microcentro y ex terminal: Normal

Barrido manual: Normal

Barrido mecánico: Normal

Contenedores municipales: Normal

Recolección de malezas y escombros: Sin servicio

Lunes 24 de noviembre

Recolección domiciliaria: Normal

Recolección comercial: Normal

Recolección patógeno: Normal

Barrido en microcentro y ex terminal: Normal

Barrido manual: Sin servicio

Barrido mecánico: Sin servicio

Recolección de malezas y escombros: Sin Servicio

La Municipalidad recordó su objetivo de promover hábitos saludables y apeló a la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios establecidos para la disposición de residuos. Ante consultas, se encuentra habilitado el teléfono 0388-3131807.

Los mercados municipales atenderán el lunes 24, feriado nacional, medio día.

Los Cementerios Municipales funcionarán con atención administrativa de 08:00 a 13:00, mientras que el horario destinado a visitas será de 08:00 a 18:00, permitiendo a los vecinos acercarse durante toda la jornada para recordar a sus seres queridos.