Plan de Contingencia y Simulacro de Evacuación en el mercado “6 de Agosto”

La Dirección de Estudio y Proyecto de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una jornada de capacitación y formación en seguridad destinada a puesteros y al personal que desarrolla funciones en el Mercado Central “6 de Agosto”. La actividad se realizó en el marco del Plan de Contingencias y Simulacro de Evacuación impulsado por la Secretaría de Obras Públicas.

La capacitación estuvo a cargo de la especialista Erica Fekete, quien brindó a los asistentes información sobre las condiciones edilicias del renovado Mercado Central, los espacios de ingreso y egreso, la infraestructura disponible y los aspectos operativos necesarios para garantizar una transitabilidad ágil y segura. Además de los locatarios y el personal de atención al público, participaron agentes municipales de la administración del Mercado.

Fekete explicó que “este año estamos involucrándonos en todo lo referente a higiene y seguridad en los edificios de la Municipalidad. Hoy nos encontramos en el Mercado 6 de Agosto para realizar el simulacro de evacuación”. Recordó también que hace dos años se concretó la reapertura del espacio comercia, “ahora vamos a continuar con la actualización del estudio de prevención contra incendios y con la realización de la evacuación pertinente”.

La profesional adelantó que “el próximo simulacro se llevará a cabo en el Archivo Municipal, el Mercado de Abasto —sobre avenida Almirante Brown— y la Delegación de Villa Jardín de Reyes”.

“Lo primero que haremos —continuó— es capacitar a los locatarios y al personal del Mercado Central, y designar a las personas que serán responsables de ejecutar la evacuación. No solo hay trabajadores y puesteros en el edificio, sino también consumidores y clientes, por lo que los locatarios deberán estar preparados para asistir a quienes se encuentren presentes”.

Por su parte, Alba Ortiz destacó que “el Mercado Central viene trabajando arduamente en capacitaciones, ya que no somos únicamente un centro comercial ni solo un espacio de paseo; somos un espacio cuidado, donde formamos a un equipo de trabajo preparado para actuar ante cualquier inconveniente o emergencia, con claridad sobre el rol que le compete a cada integrante”.

“Debo señalar —agregó— que no se trata solo de capacitaciones, sino también de cumplir una serie de cuidados, como el seguro integral con el que cuenta el Mercado y todas las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad y la seguridad de las personas con discapacidad”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/V0JDI0iEzZs