Sadir habló de liderazgo en jornada de integración federal

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, participó del cierre de la Semana de la Integración Federal programada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en cuyo marco aportó al desarrollo del panel que abordó la importancia del diálogo y el liderazgo.

Así lo hizo junto a sus partes de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de San Luis, Claudio Poggi; y de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

El mandatario jujeño hizo referencia a la importancia de la apertura al diálogo con miras a la construcción de consensos y la articulación interprovincial, en el marco de un evento del que participaron más de 400 jóvenes de 23 provincias y, a su vez, cerró la edición 2025 del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”.

Sadir celebró “la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias” y se pronunció a favor de la continuidad de estos espacios reflexivos que hacen a la formación de líderes y emprendedores.

Cabe destacar, que también estuvo presente el representante del Consejo Federal de Inversiones en Jujuy, Marcelo Abraham.

