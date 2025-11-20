Salud Mental: Municipio capacitó a trabajadores del Call Center del Ministerio de Salud

El Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy concluyó un ciclo de ocho encuentros de escucha para los trabajadores del Call Center provincial, diseñado para brindar apoyo emocional y herramientas de autocuidado a los 80 empleados que gestionan turnos para la atención médica. La iniciativa busca fortalecer el bienestar del personal que enfrenta situaciones desafiantes en su labor diaria.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Salud y Educación, Daniela Amerise, comentó sobre el trabajo realizado por el Departamento de Salud Mental capitalino para dar contención a los trabajadores del Call Center de la provincia, “hoy estamos dando por finalizado este ciclo, que inició en agosto, para fortalecer el trabajo destacado del personal y los directivos del Call Center, responsables de otorgar turnos a través del Ministerio de Salud para la atención en hospitales y puestos de salud”.

“Desde el municipio, a través del Departamento de Salud Mental, desarrollamos ocho encuentros de espacio de escucha para el personal, entendiendo la premisa del Ministro de Salud y del Intendente de la Ciudad de fortalecer la salud de quienes brindan estos servicios. Mirar la necesidad de los empleados del Ministerio de Salud y coordinar con profesionales del Departamento de Salud Mental ha sido muy favorable y deja abierta la posibilidad de una planificación más estratégica para 2026”.

Adriana Bellman, del Departamento de Salud Mental, indicó que “a través de la licenciada Beatriz Montenovi e Ilda Coronel, se han brindado espacios de contención y herramientas para afrontar situaciones de estrés que surgen en la atención de pacientes. Consideramos muy importante el autocuidado para poder acompañar a otros”.

Se realizaron ocho encuentros en total, con dos sesiones por cada grupo, alcanzando a 80 personas y coordinados por el doctor Cristian Amerise. “Estamos muy conformes con el proceso y dispuestos a seguir trabajando el año que viene”, agregó Bellman.

Cristian Amerise, encargado del Área de Gestión de Pacientes del Ministerio de Salud, expresó su agradecimiento a la rápida respuesta del equipo municipal, “es una herramienta que el personal del Call Center, compuesto por 80 personas, utiliza para atender a la población que requiere turnos ambulatorios”.

“Estamos agradecidos de que hayan podido expresarse y encontrar un espacio que demandaban, en articulación con la Municipalidad, para cuidar a nuestros trabajadores, ya que el Ministerio de Salud se encarga de cuidar a los ciudadanos”, añadió.

Gustavo Nieto, referente de la unidad de Call Center, sostuvo que “el equipo ha aceptado muy bien este trabajo. Muchas veces el trabajo es tedioso y se enfrentan a situaciones difíciles, por lo que necesitamos herramientas para afrontar esos conflictos. La atención telefónica es distinta a la presencial; debemos detectar la situación del paciente solo a través de la voz”.

“Este trabajo nos ha dado herramientas para afrontar esas situaciones de manera positiva. Estamos muy agradecidos al equipo de salud mental de la municipalidad; los encuentros se llevaron a cabo de manera satisfactoria y los chicos han quedado conformes”, finalizó.

Ana Mariela Paniagua, del área administrativa del Call Center, añadió que “los talleres fueron significativos e importantes, ya que no solo tratamos el autocuidado y el autoconocimiento, sino que también recibimos herramientas para afrontar las dificultades en la línea”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/yLhQ0LLvPvM