VII edición del Festival del Tamal en la Delegación de Reyes

Este sábado 22 de noviembre, desde las 11 hasta las 19 horas, la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes será escenario de la séptima edición del tradicional Festival del Tamal, un encuentro gastronómico y cultural que ya forma parte del calendario jujeño. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita, y ofrecerá un espacio para disfrutar de la cocina regional, espectáculos folclóricos y la esperada competencia que elegirá al mejor tamal de este año.

Al respecto, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó la continuidad y el crecimiento del evento, “estamos presentando una nueva edición del Festival del Tamal, la séptima aquí en Villa Jardín de Reyes, donde el principal protagonismo lo tienen los y las emprendedoras que compiten como todos los años para saber quién es el ganador del tamal jujeño. En esta ocasión vamos a tener 10 competidores; la mayoría son mujeres y hay un hombre que también va a competir La gente que venga a la Delegación Municipal va a encontrar un espacio de exposición, venta directa de tamales y una grilla de artistas locales de música folclórica”.

Asimismo, valoró la importancia cultural del festival, “venimos sosteniendo este festival hace varios años; de aquí salieron grandes campeonas que nos representaron a nivel nacional, que dan prestigio y transmiten la cultura, nuestras raíces y la gastronomía jujeña. Desde el municipio trabajamos con esa impronta, recuperando este espacio para que la gente venga, disfrute y escuche música cien por ciento jujeña”.

Sobre el proceso de selección del mejor tamal, Córdoba señaló, “vamos a tener un jurado compuesto por representantes de la gastronomía, seguramente algún chef, gente de los medios de comunicación, algún periodista, integrantes del equipo de turismo del municipio y otras personas invitadas. Habitualmente son cinco jurados que siguen una planilla de puntuación previamente acordada, donde se les explica cómo evaluar y cómo se elige al campeón o la campeona del Tamal”.

Por su parte, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, expresó sus expectativas para esta edición, “la séptima edición del Festival del Tamal, enmarcada en un fin de semana largo, nos encuentra con muchas expectativas. Este año tenemos nueve competidoras y un competidor que van a estar participando para la elección del mejor tamal. Los jurados comenzarán a pasar desde las once de la mañana, cuando se abran las puertas de la Delegación, con espectáculos y música. En el transcurso de la jornada se darán los resultados para conocer al ganador o ganadora”.

Canoniero también remarcó la amplia convocatoria y la variedad gastronómica presente en el evento, “es un festival muy convocante; habrá grupos de folclore, chaqueñada, ballet y, más que nada, la vedette: el tamal. También habrá comidas regionales como empanadas, humitas —ya están saliendo los choclos—, dulces, y las tradicionales buñoleras del Carmen acompañando el evento, que culminará a las 19 horas. Los esperamos a todos”.

Grilla de artistas invitados:

Elsa Tapia

Los Hermanos Quiquiza

La Huella Folk

Tati Domínguez

Quebrancho

Changos del Chamamé

Nota audiovisual: https://youtu.be/q0lThpPvq9I