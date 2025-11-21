Noticias de Jujuy

Cultura. «Casa Abierta», muestra del libro cristiano en CAJA

Jujuy
Casa Abierta, muestra del libro cristiano en CAJA

El Centro de Arte Joven Andino (CAJA) será sede de “Casa Abierta”, una muestra del libro cristiano que está dirigida a lectores de todas las edades.

El evento cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, junto con Línea Camino y ACCE.

Durante la jornada, el público podrá recorrer stands y acceder a una amplia variedad de títulos que abarcan textos bíblicos, obras teológicas, narrativa y ensayo contemporáneo. La propuesta invita a explorar lecturas vinculadas a la espiritualidad, la reflexión personal y la tradición cristiana.

