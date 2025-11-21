Cultura. «Casa Abierta», muestra del libro cristiano en CAJA

El Centro de Arte Joven Andino (CAJA) será sede de “Casa Abierta”, una muestra del libro cristiano que está dirigida a lectores de todas las edades.

El evento cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, junto con Línea Camino y ACCE.

Durante la jornada, el público podrá recorrer stands y acceder a una amplia variedad de títulos que abarcan textos bíblicos, obras teológicas, narrativa y ensayo contemporáneo. La propuesta invita a explorar lecturas vinculadas a la espiritualidad, la reflexión personal y la tradición cristiana.