Cultura. Conversatorio: El proceso creativo en la obra de María Paula Guarini

La artista brindará una charla abierta para profundizar en los conceptos y búsquedas detrás de sus obras expuestas.

El Centro Cultural Macedonio Graz abre sus puertas para un Conversatorio titulado «Proceso creativo de las obras de María Paula Guarini». A cargo de la propia artista, el encuentro está destinado al público en general interesado en el arte, la composición y el desarrollo de una obra visual.

Esta actividad permite conocer de primera mano las motivaciones y técnicas de Guarini, generando un diálogo enriquecedor entre la artista y los asistentes. Organiza el Gobierno de Jujuy a través de la Casa Macedonio Graz.