Cultura. Jazz en vivo y baile, el ciclo Macedonio Jazz regresa con una noche de fusión y swing

El espacio cultural se prepara para recibir una nueva edición del Ciclo Macedonio Jazz, una propuesta que combina música en vivo y danza en un espacio histórico del centro capitalino.

La velada contará con la participación de destacados artistas de la escena jazzística local: URMAH’S, Polvo de Estrellas – Jazz Fusión y el grupo de baile Dancing Four, quienes prometen una noche vibrante fusionando sonidos contemporáneos con la tradición del jazz.

Este ciclo, organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de Jujuy en colaboración con la Casa Macedonio Graz, busca consolidar un espacio de encuentro para los amantes del jazz y acercar este género musical a nuevos públicos en un marco accesible y cercano.