Noticias de Jujuy

Cultura. Jazz en vivo y baile, el ciclo Macedonio Jazz regresa con una noche de fusión y swing

Jujuy
Jazz en vivo y baile, el ciclo Macedonio Jazz regresa con una noche de fusión y swing

El espacio cultural se prepara para recibir una nueva edición del Ciclo Macedonio Jazz, una propuesta que combina música en vivo y danza en un espacio histórico del centro capitalino.

La velada contará con la participación de destacados artistas de la escena jazzística local: URMAH’S, Polvo de Estrellas – Jazz Fusión y el grupo de baile Dancing Four, quienes prometen una noche vibrante fusionando sonidos contemporáneos con la tradición del jazz.

Este ciclo, organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de Jujuy en colaboración con la Casa Macedonio Graz, busca consolidar un espacio de encuentro para los amantes del jazz y acercar este género musical a nuevos públicos en un marco accesible y cercano.

También podría interesarte
Jujuy

En Santa Fe. Jujuy impulsa la modernización de la política exterior con foco federal

Jujuy

Trabajo con la comunidad. «Sembrando buen Trato», Kermes en Humahuaca con información…

Jujuy

Secretaría de Deportes. Jujuy ilumina el camino para el crecimiento del fútbol…

Jujuy

CABA. Destacada participación jujeña en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.