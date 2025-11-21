Cultura. Muestra pictórica en Casa Macedonio Graz

Corazón de Ayahuasca llega a Jujuy con la obra de María Paula Guarini, una propuesta que invita a un viaje visual y sensorial a través de simbolismos, naturaleza y espiritualidad.

La Secretaría de Cultura de la Provincia invita a la comunidad a la muestra pictórica Corazón de Ayahuasca, de la artista María Paula Guarini. La propuesta reúne obras que exploran, desde un lenguaje visual íntimo y simbólico, los universos espirituales, sensoriales y emocionales vinculados a la planta sagrada y a su cosmovisión ancestral.

La muestra invita a un recorrido sensorial y reflexivo, donde la naturaleza, los colores y los símbolos se entrelazan para despertar nuevas miradas sobre la conexión entre cuerpo, memoria y espíritu. Se trata de una oportunidad para acercarse al trabajo de Guarini, cuyas obras dialogan con los saberes tradicionales y las búsquedas contemporáneas en torno a lo ritual y lo emocional.