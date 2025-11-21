Noticias de Jujuy

Cultura. Muestra pictórica en Casa Macedonio Graz

Jujuy
Muestra pictórica en Casa Macedonio Graz

Corazón de Ayahuasca llega a Jujuy con la obra de María Paula Guarini, una propuesta que invita a un viaje visual y sensorial a través de simbolismos, naturaleza y espiritualidad.

La Secretaría de Cultura de la Provincia invita a la comunidad a la muestra pictórica Corazón de Ayahuasca, de la artista María Paula Guarini. La propuesta reúne obras que exploran, desde un lenguaje visual íntimo y simbólico, los universos espirituales, sensoriales y emocionales vinculados a la planta sagrada y a su cosmovisión ancestral.

La muestra invita a un recorrido sensorial y reflexivo, donde la naturaleza, los colores y los símbolos se entrelazan para despertar nuevas miradas sobre la conexión entre cuerpo, memoria y espíritu. Se trata de una oportunidad para acercarse al trabajo de Guarini, cuyas obras dialogan con los saberes tradicionales y las búsquedas contemporáneas en torno a lo ritual y lo emocional.

También podría interesarte
Jujuy

En Santa Fe. Jujuy impulsa la modernización de la política exterior con foco federal

Jujuy

Trabajo con la comunidad. «Sembrando buen Trato», Kermes en Humahuaca con información…

Jujuy

Secretaría de Deportes. Jujuy ilumina el camino para el crecimiento del fútbol…

Jujuy

CABA. Destacada participación jujeña en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.