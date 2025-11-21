Noticias de Jujuy

Cultura. «Somos Únicas», un desfile de modelos y madres en Plaza Vilca

Jujuy
Somos Únicas, un desfile de modelos y madres en Plaza Vilca

La Plaza Vilca será escenario de una pasarela especial que celebra la diversidad y el rol de la mujer.

Bajo la consigna «SOMOS ÚNICAS» (modelos y madres en pasarela), se llevará a cabo un evento que busca romper estereotipos y celebrar la identidad. Organizado por CulturArte y el Ministerio de Cultura y Turismo, el encuentro promete una tarde distinta al aire libre.

La jornada está pensada para disfrutar en familia y con amigos.

