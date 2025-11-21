Música de cámara en la Puna. La Camerata Ricardo Vilca llega a Santa Catalina

En el marco del Ciclo Capillas Musicales, la Camerata Ricardo Vilca ofrecerá un concierto el lunes en la Iglesia Santa Catalina de Alejandría, en la localidad de Santa Catalina.

Bajo la dirección del maestro Ricardo Vilca, el ensamble interpretará un repertorio de música clásica y popular en un escenario de excepción: la iglesia de Santa Catalina, un espacio con arquitectura colonial y una acústica privilegiada.

Esta presentación refuerza el objetivo del ciclo de democratizar el acceso a la cultura, llegando a localidades del interior provincial. La velada musical será una oportunidad para que los habitantes de los valles disfruten de una propuesta de alta calidad sin necesidad de trasladarse.