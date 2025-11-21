Se realizó una jornada de sensibilización en el marco del Día Mundial Sin Alcohol

En conmemoración del Día Mundial Sin Alcohol, que se celebra cada 15 de noviembre para reflexionar sobre los daños del consumo de alcohol, la Municipalidad de la ciudad llevó adelante una jornada de sensibilización en las instalaciones del NIDO Campo Verde. Durante la actividad se trabajó en la prevención y concientización sobre el consumo problemático, y además se realizó un recorrido por stands de instituciones y dispositivos comunitarios que abordan esta problemática.

Al respecto, Laura Ferrero del Departamento de Prevención de Consumos Problemáticos y Promoción de la Salud Integral dependiente de la Dirección de Salud Integral, comentó “se llevó a cabo una jornada en el marco del Día Mundial Sin Alcohol, a través de una actividad dirigida a la comunidad en general, con un enfoque especial en adolescentes de las escuelas del barrio Campo Verde, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos del consumo de alcohol en edades tempranas, promover hábitos de vida saludables”.

Detalló que junto al acompañamiento de los profesionales Lic. Martín Iturburo y Diego Ramos, se abordó un taller sobre la temática de prevención del consumo de alcohol, haciendo especial hincapié en la concientización de los jóvenes que participaron de la jornada”.

También se “realizaron exposiciones dinámicas y espacios de intercambio, donde se buscó brindar herramientas para identificar riesgos, promover decisiones saludables y generar reflexión sobre los efectos del consumo problemático en la salud y la vida cotidiana”.

Luego Martín Iturburo expresó “desde mi rol como coordinador de grupos operativos de alcoholismo, se compartió la experiencia del trabajo siempre desde una mirada preventiva, especialmente dirigida a los jóvenes, que fueron el público principal en esta ocasión, junto a vecinos del barrio, transmitiendo vivencias reales y generar un espacio de reflexión”.

Por su parte, Diego Ramos consideró fundamental trabajar en la prevención, especialmente teniendo en cuenta los rituales que hoy en día forman parte de la vida de los adolescentes, como el UPD (Último Primer Día) y otras celebraciones escolares”.

A través de esta charla – expresó Ramos- “se buscó enfocar en esos momentos, promoviendo la prevención y el autocuidado. Sabemos que en estas ocasiones se da con mayor frecuencia el consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes, por eso es clave brindar herramientas que les permitan tomar decisiones más conscientes y responsables”, afirmó.

Durante la charla, especificó Ramos “las herramientas apuntaron principalmente al cuidado que los adolescentes puedan cuidarse a sí mismos, cuidar a su grupo de amigos y comprender que es posible celebrar sin que necesariamente esté presente el consumo de bebidas alcohólicas”.

Y consideró “no se trata únicamente de una problemática individual ni exclusiva de los adolescentes. Muchas veces se tiende a responsabilizarlos completamente, pero en realidad es una situación que nos atraviesa a todos como sociedad. Puesto que involucra a las familias, a las instituciones y a la comunidad en general. Es fundamental asumirla de manera colectiva, reflexionar y actuar desde cada uno de nuestros roles para acompañar, prevenir y construir entornos más saludables”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/eqr6HWuX82g