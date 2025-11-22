Se realizará el examen escrito del Concurso para cubrir cargos de Vicedirector en Escuelas Secundarias

El Ministerio de Educación informa que se realizará la instancia de examen escrito correspondiente a la Etapa de Oposición del Concurso de Antecedentes y Oposición para la cobertura de cargos de Vicedirector en Escuelas Secundarias de Primera y Segunda Categoría, según la normativa vigente. La evaluación se llevará a cabo el próximo martes 25 de noviembre, a las 19:00, en el Colegio N.º 3 «Éxodo Jujeño».

Esta instancia, de carácter eliminatorio, integra el proceso de evaluación de idoneidad técnica, pedagógica y de gestión de los aspirantes. Luego se desarrollará la evaluación oral, instancia final para la conformación del orden de mérito, que permitirá la cobertura de los cargos titulares.

El concurso reviste especial importancia por tratarse del primero de estas características en el nivel secundario, promoviendo el acceso a cargos jerárquicos mediante procedimientos públicos, transparentes y basados en criterios objetivos.