Segunda Etapa del ReNPE: paso a paso para completar el formulario docente

El Ministerio de Educación recuerda que continúa disponible el cuestionario online de la segunda etapa del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) 2025.

Personal docente y no docente de todos los niveles y modalidades —excepto el universitario— deben ingresar a la plataforma, validar su identidad y completar el formulario que actualizará información clave sobre su trayectoria y situación laboral.

Luego de que, en la primera etapa, los equipos directivos de las instituciones educativas validaran el 100% del personal docente y no docente, inicia ahora la segunda fase, en la cual cada agente deberá completar un cuestionario individual. Esta instancia permitirá profundizar el conocimiento sobre sus trayectorias formativas y laborales, insumos fundamentales para fortalecer las políticas de bienestar, desarrollo profesional y acompañamiento del sector.

¿Cómo completar el cuestionario?

El formulario está organizado por módulos temáticos y permite guardar el avance, retomar más tarde y revisar todas las respuestas antes del envío.

Para completarlo, el personal docente debe:

Ingresar a la plataforma a través de:

• renpe.educacion.gob.ar

• argentina.gob.ar/educacion/renpe-2025

Colocar su número de DNI y seleccionar Continuar.

Elegir una de las dos opciones disponibles:

• Ingresar con Mi Argentina (CUIL + contraseña), o

• Seleccionar No tengo usuario de Mi Argentina y completar los datos solicitados para validar identidad.

Una vez dentro, presionar Comenzar e iniciar el cuestionario.

En cada página es imprescindible seleccionar Guardar antes de avanzar con Siguiente, para garantizar que todas las respuestas queden registradas correctamente.

Contenidos del cuestionario docente

El formulario incluye secciones sobre:

• Datos personales

• Características del hogar

• Servicios y bienes de la vivienda

• Formación y trayectoria laboral

• Función actual

• Situación y condiciones laborales

• Estrategias y recursos didáctico–pedagógicos

• Consumos culturales

• Actividades recreativas y de cuidado

Datos claves del proceso:

• Organizado por módulos temáticos.

• Podés guardar tus respuestas y continuar más tarde.

• Podés revisar y corregir antes del envío final.

• Duración estimada: entre 20 y 40 minutos.

• Al finalizar, el sistema emite un certificado en PDF de participación.

La plataforma permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

El relevamiento alcanza a todos los niveles y modalidades educativas —excepto el nivel universitario— de gestión estatal, privada, municipal, social y cooperativa de la provincia.

Para acompañar el proceso, se encuentra disponible el equipo de consultores que asistió durante la Etapa 1, con el fin de brindar soporte técnico a las instituciones. Asimismo, los/as agentes pueden acceder al Manual de Usuario del ReNPE 2025, ingresando a https://educacion.jujuy.gob.ar/ – Contenido destacado – Manual ReNPE.

El Ministerio de Educación solicita a los equipos directivos difundir esta información y garantizar que todo el personal docente y no docente pueda completar el relevamiento dentro de los plazos previstos.