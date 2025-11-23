«Somos Únicas» brilló en Plaza Vilca

El desfile de moda «Somos Únicas» concretó en la Plaza Vilca, con un gran marco de público y artistas locales que se dieron cita a la propuesta que llevó como mensaje la inclusión. la igualdad de oportumidades y la belleza real.

La propuesta, organizada por la Fundación Valencia con la producción de Blu Planner Experience y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, reunió a diseñadoras y artistas jujeños.

Los organizadores agradecieron al Gobierno de Jujuy por su acompañamiento y compromiso con la inclusión y la cultura, adelantando que seguirán llevando adelante éstos eventos con entrada gratuita.

El espectáculo, concluyó con sorteos para todo el público presente.