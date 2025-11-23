Noticias de Jujuy

«Somos Únicas» brilló en Plaza Vilca

Jujuy
Somos Únicas brilló en Plaza Vilca

El desfile de moda «Somos Únicas» concretó en la Plaza Vilca, con un gran marco de público y artistas locales que se dieron cita a la propuesta que llevó como mensaje la inclusión. la igualdad de oportumidades y la belleza real.

La propuesta, organizada por la Fundación Valencia con la producción de Blu Planner Experience y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, reunió a diseñadoras y artistas jujeños.

Los organizadores agradecieron al Gobierno de Jujuy por su acompañamiento y compromiso con la inclusión y la cultura, adelantando que seguirán llevando adelante éstos eventos con entrada gratuita.

El espectáculo, concluyó con sorteos para todo el público presente.

También podría interesarte
Jujuy

Tren Solar de la Quebrada. «Cocina, Arte y Movimiento», un espacio para los turistas…

Jujuy

Juventud. Cerramos el año a puro folclore con Patio Criollo

Jujuy

Discapacidad. Se realizará la Primera Jornada de Vida Independiente

Jujuy

Discapacidad. Se llevó a cabo el taller sobre Comunicación y enfoque Social de la…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.