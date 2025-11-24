Cultura. Artesanos de San Pedro pueden inscribirse en el registro provincial

Este jueves habrá una jornada de fiscalización para que artesanos se registren oficialmente y accedan a los beneficios de la Ley de Artesanías Jujeñas.

Para inscribirse en el REUNAR (Registro Único de Artesanos) hay que llevar DNI, datos personales, varias piezas terminadas, piezas sin terminar para mostrar el proceso, herramientas de trabajo y fotos o videos del lugar de producción. La inscripción es el primer paso para acceder a créditos, capacitaciones y espacios de venta que ofrece la provincia.

La convocatoria es solo para artesanías: trabajos manuales realizados en todo el proceso de producción con materias primas naturales. No incluye manualidades, comidas, vinos, perfumes, sahumerios ni productos industrializados o reciclados.

Una oportunidad para formalizar el trabajo artesanal genuino y acceder a herramientas que fortalecen la actividad en el departamento.