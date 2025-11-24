Cultura. Tilcara presenta la nueva edición del Festival del Niño Rural

Este martes el Tinglado Municipal será sede del XXI Festival del Niño Rural.

La comunidad tilcareña se prepara para recibir una nueva edición del Festival del Día del Niño Rural, una propuesta que reúne a estudiantes de escuelas de los Valles Altos en una jornada cultural y educativa.

El anuncio oficial se realizó en conferencia de prensa convocada por la Secretaría de Cultura de la Provincia, con la participación de la coordinadora de Derechos Culturales, Aylen López; la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez; y la directora de Cultura y Educación del municipio, Aylen Méndez.

Durante la presentación, la intendenta Pérez destacó que esta celebración alcanza su edición número 21 y reafirma el compromiso del municipio con las infancias rurales. Explicó que el encuentro involucra a siete escuelas que funcionan bajo la modalidad 20 por 10 y que, para asegurar su presencia, el traslado comenzó el domingo 23 con el arribo de las delegaciones a Tilcara.

El cronograma continuó hoy, lunes 24, con un recorrido por San Salvador de Jujuy, que incluyó visitas al Cabildo, la Casa de Gobierno y una actividad junto a los padrinos de las escuelas rurales en Villa Jardín de Reyes. Luego, las delegaciones retornarán a Tilcara para completar las actividades previstas.

El martes 25, desde las 15, se desarrollará el festival y la tradicional muestra educativa, con la participación de niñas, niños, docentes y familias. También está prevista la actuación de Faty Sosa, quien acompañará la jornada con música y canto.

El Festival del Niño Rural sostiene una trayectoria de más de dos décadas, promoviendo el encuentro, el intercambio y la valoración del trabajo que realizan las comunidades educativas de las zonas rurales de la región.