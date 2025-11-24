Juventud. Desarrollo Humano lanza nuevos talleres para jóvenes

Los talleres están dirigidos a jóvenes de 16 a 30 años, cuentan con cupos limitados, son gratuitos y comenzarán el 1 de diciembre en el Centro Cultural del Ministerio de Desarrollo Humano, ubicado en Av. La Intermedia, 6º Etapa de Alto Comedero.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Juventud, abre las inscripciones para tres nuevas propuestas formativas en el CRC Joven, orientadas a potenciar habilidades técnicas, digitales y laborales de jóvenes de toda la provincia. Estas iniciativas se enmarcan en una estrategia que promueve más herramientas, más autonomía y más oportunidades para las juventudes jujeñas.

Las propuestas son:

Taller de electroservice, formación técnica diseñada para que las juventudes desarrollen competencias prácticas y aplicables en reparación y mantenimiento de dispositivos; Crecer +, una propuesta pensada para fortalecer el perfil laboral y profesional de las juventudes, brindando herramientas clave para mejorar su empleabilidad y Operador 354, capacitación integral en competencias digitales esenciales para desenvolverse en el mundo del trabajo actual.

Inscripciones: https://forms.gle/Cnw4Lxo5hbsz8PKs9