Asistencia Directa. El Programa «Comer en Casa» recorrió nuevamente el departamento Santa Bárbara

Desarrollo Humano entregó unidades a las familias, fortaleciendo la seguridad alimentaria.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, realizó otra entrega de las unidades alimentarias del Programa “Comer en Casa” a familias titulares de El Piquete, Santa Clara, El Fuerte, Palma Sola, El Talar y Vinalito en el marco de las acciones permanentes del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.).

Para llevar adelante los operativos en cada una de estas localidades, los equipos técnicos del Pla.So.Nu.P. planificaron las tareas con la colaboración de autoridades y personal de municipios, comisiones municipales y unidades de gestión locales. De esta manera, las entregas directas se realizaron de forma ordenada y accesible para las personas titulares, de acuerdo al cronograma pre establecido.

Los operativos del programa Comer en Casa se llevan a cabo periódicamente en toda la provincia, cumpliendo con el compromiso de acercar la asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad social, sosteniendo la presencia territorial y trabajando en conjunto con las comunidades.

Como parte de las políticas alimentarias implementadas por el Gobierno de Jujuy, con este programa provincial se busca fortalecer la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, acompañándolas de manera directa y constante.