Cultura. «Las mujeres que me tejieron» muestra de Danna Charo en Casa de las Letras

La Casa de las Letras inaugura este viernes la muestra «Las mujeres que me tejieron», de la artista Danna Charo. La exposición reúne pinturas e ilustraciones que nacen de las luchas de las minorías y de voces que resisten en silencio.

La inauguración será en el espacio ubicado en Belgrano 1327. La actividad es arancelada y está organizada por Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia.

El trabajo de Charo propone un recorrido visual que entrelaza historias de resistencia y memoria colectiva a través de la pintura y la ilustración, poniendo en valor las voces que muchas veces quedan al margen de los relatos oficiales.