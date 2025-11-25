Noticias de Jujuy

Reconocimiento. Jujeños elogiados a nivel nación por «Emplear» un proyecto de política pública

Jujuy
Jujeños elogiados a nivel nación por Emplear un proyecto de política pública

El CFI acompañó y becó a los profesionales y estudiantes en la semana de integración federal.

El distinguido plan de política pública tiene a la tecnología como principal propósito, así también, se destaca por el compromiso, la visión y el trabajo en equipo durante todo el año.

Los becados, Agostina Zayas, Camila Chauque y Nicolás Casas Berrafato, explicaron sobre la principal visión del proyecto y sostuvieron que está centrada en la problemática de empleo de los jóvenes y el ingreso al mercado laboral.

Además, resaltaron la importancia de la materia productiva de Jujuy. “Es un potencial y hay que fortalecer la política pública”, sostuvieron de manera conjunta.

Asimismo, destacaron el trabajo del gobierno provincial y las oportunidades que brinda a los jóvenes jujeños.

Finalizaron, con la invitación a la sociedad para que todos sean protagonistas de la historia de la Provincia.

También participaron del proyecto: Alejandro García, Aluminé Armando, Iván Luna y Matías Vera

También podría interesarte
Jujuy

Sadir entregó viviendas en Puesto del Marqués

Jujuy

Restricción parcial de tránsito en Av. General Savio por trabajos de mantenimiento de…

Jujuy

Cultura. Casa de las Letras homenajea a cinco actores jujeños por el Día Nacional del…

Jujuy

Asistencia Directa. El Programa «Comer en Casa» recorrió nuevamente el departamento…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.