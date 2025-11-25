Reconocimiento. Jujeños elogiados a nivel nación por «Emplear» un proyecto de política pública

El CFI acompañó y becó a los profesionales y estudiantes en la semana de integración federal.

El distinguido plan de política pública tiene a la tecnología como principal propósito, así también, se destaca por el compromiso, la visión y el trabajo en equipo durante todo el año.

Los becados, Agostina Zayas, Camila Chauque y Nicolás Casas Berrafato, explicaron sobre la principal visión del proyecto y sostuvieron que está centrada en la problemática de empleo de los jóvenes y el ingreso al mercado laboral.

Además, resaltaron la importancia de la materia productiva de Jujuy. “Es un potencial y hay que fortalecer la política pública”, sostuvieron de manera conjunta.

Asimismo, destacaron el trabajo del gobierno provincial y las oportunidades que brinda a los jóvenes jujeños.

Finalizaron, con la invitación a la sociedad para que todos sean protagonistas de la historia de la Provincia.

También participaron del proyecto: Alejandro García, Aluminé Armando, Iván Luna y Matías Vera