En San Antonio comienza la adhesión online para sorteo de viviendas

Entre el 27 al 30 de noviembre, ingresando a ivuj.gob.ar, las personas residentes del departamento San Antonio, podrán adherir online al próximo Sorteo de Orden de Prelación para Viviendas del IVUJ ubicadas en San Antonio. Podrán hacerlo quienes se hayan inscripto hasta el 23 de este mes.

Está prevista la presencia de personal del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), para asistir al público de acuerdo al siguiente detalle: jueves 27 de noviembre, en el horario de 9 a 13h., en la Municipalidad de San Antonio, y el viernes 28 de noviembre, la atención será en la Delegación Municipal de Los Alisos, también en el horario de 9 a 13h. Allí, las personas interesadas podrán acercarse y con asesoramiento del personal del organismo de vivienda, realizar la adhesión al sorteo.

¿Cómo adherirse online desde el celular?

No obstante, adherirse online a un sorteo del IVUJ puede hacerse de manera sencilla mediante la web del IVUJ: hay que ingresar a ivuj.gob.ar, buscar el botón “Viviendas en San Antonio”, leer toda la información y elegir “Adhesión Online”, ese enlace los llevará al “Sistema de Inscripción y/o Actualización de Datos Online”, deberán cargar su usuario y contraseña (con el que ya se inscribieron), y registrar la adhesión online, esto se podrá hacer entre el 27 al 30 de noviembre. Pero, si no registraron su inscripción en IVUJ hasta el 23 de este mes, no podrán adherir.

El IVUJ también recordó que como es habitual, la atención al público continuará en Casa Central (Güemes 853, San Salvador de Jujuy), y en las delegaciones de San Pedro, Libertador General San Martín, y La Quiaca, en los días y horarios usuales que se pueden consultar en ivuj.gob.ar