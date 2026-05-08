Promueven espacios de escucha. «Jujuy te escucha» participó del Encuentro Saludable Interinstitucional en barrio Luján

En el barrio Luján se llevó a cabo el programa «Jujuy te escucha» de prevención de la violencia de género en el marco del Encuentro Saludable Interinstitucional.

Con gran participación de vecinos y vecinas se llevó a cabo en el barrio Luján, el Encuentro Saludable Interinstitucional, donde el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades acompañó con el programa “Jujuy te escucha”.

El Programa “Jujuy te escucha” acerca información y herramientas relacionadas a la prevención de la violencia de género, como por ejemplo los tipos y modalidades que existen para poder identificarla y buscar ayuda de forma inmediata, fortaleciendo la presencia activa del Estado en territorio y el trabajo articulado con instituciones y organizaciones de la comunidad.

El programa busca acercar dispositivos de orientación y contención a distintos puntos de la provincia para lograr entornos más seguros, igualitarios y libres de violencia por motivos de género. De esta forma se procura garantizar una atención más cercana, accesible e integral a mujeres y personas de la diversidad sexual que atraviesan situaciones de violencia.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la importancia de estos encuentros articulados con varias instituciones que permiten consolidar acciones conjuntas entre organismos, equipos técnicos y la comunidad favoreciendo la construcción de políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos.

Participó de la jornada la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa