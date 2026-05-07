Estudiantes del Colegio Blaise Pascal visitaron la Legislatura

Un grupo de 34 estudiantes de quinto año, orientación Economía, del Colegio Blaise Pascal visitó el recinto de la Legislatura de Jujuy y fue recibido por los diputados María Uriondo y Adriano Morone, en el marco de una iniciativa que permitió a los jóvenes conocer el funcionamiento del Poder Legislativo y participar de un espacio de intercambio directo con los legisladores.

La diputada Uriondo destacó la participación de los estudiantes durante la jornada y señaló que se mostraron involucrados con la actualidad y con el trabajo legislativo. Valoró el interés demostrado por los jóvenes, quienes formularon numerosas preguntas y extendieron el encuentro más allá de lo previsto. La legisladora subrayó la importancia de este tipo de experiencias para fomentar el compromiso ciudadano y manifestó la expectativa de recibir muchos más jóvenes interesados en entender cómo funciona la Legislatura y en el futuro de la provincia.

Uriondo también remarcó la necesidad de recuperar prácticas de diálogo y consenso, y señaló que aun con miradas distintas es posible hablar, acordar y tratarse con respeto.

Por su parte, el profesor Facundo Reynoso, docente de Derecho de la institución, explicó que la visita se enmarca en una propuesta pedagógica basada en la práctica. Indicó que el objetivo es que los estudiantes comprendan cómo se elaboran las leyes y se involucren en la vida democrática: para que entiendan cómo se conforman las leyes y motivarlos en la participación política.

El docente valoró el intercambio de los alumnos con los legisladores y destacó el impacto de la experiencia en el proceso educativo. Agradeció a la Legislatura por el espacio brindado.

Finalmente, los propios estudiantes compartieron su experiencia y señalaron que la visita les permitió comprender mejor el funcionamiento del Poder Legislativo. Resaltaron la importancia de involucrarse en estos temas y valoraron el contacto directo con los legisladores: al tenerlos de frente los podemos reconocer más como personas, lo que remarcaron contribuye a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones.