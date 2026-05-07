Fuertes vientos provocaron caída de árboles y un amplio operativo municipal en la ciudad

La ciudad de San Salvador de Jujuy amaneció este jueves con fuertes ráfagas de viento que provocaron caída de árboles y distintos inconvenientes en varios sectores, situación que derivó en el despliegue de equipos municipales y la coordinación con organismos provinciales de emergencia.

El secretario de Servicios Públicos explicó que “la alerta la teníamos desde el día de ayer, así que estaban los equipos preparados para esta contingencia”. “En las primeras horas de la madrugada, cuando empezaron los vientos, ya se notaba que podía llegar a ser mucho más fuerte de lo que estaba pronosticado, razón por la cual empezamos a desplegar diferentes equipos por la ciudad”.

Además, destacó que “hubo respuesta inmediata en la mayoría de los casos”, “estamos teniendo algunos inconvenientes de árboles que están sucumbiendo a esta altura de la mañana. En sectores donde ya se había atenuado el viento y las ráfagas habían desaparecido, comenzaron nuevamente fuertes ráfagas en otros barrios donde estábamos trabajando, así que el trabajo va a ser incesante”, expresó.

El funcionario indicó también que existe la posibilidad de nuevas ráfagas durante el resto de la jornada, por lo que se realizó una reunión entre las distintas áreas operativas del municipio, “sabemos que puede haber una réplica de la situación después de mediodía, así que hemos terminado una reunión de todos los equipos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a los efectos de estar atentos a las necesidades de las circunstancias”, sostuvo.

Asimismo, confirmó que el municipio ya trabaja de manera coordinada con organismos provinciales. “También hemos estado en contacto con la gente de emergencias de la provincia, a los efectos de ir coordinando acciones y poder dar solución a todas las circunstancias que se pudieran llegar a ocasionar”, señaló.

Finalmente, pidió precaución a los vecinos al momento de circular por la vía pública. “Pedirle a la gente que tengan la paciencia necesaria, es algo no deseado. No podemos prevenir ninguna de estas circunstancias, porque es un factor climatológico que está afectando y que va a seguir afectando”, afirmó.

Además, recomendó “tratar de evitar circular o estacionarse cerca de los lugares donde haya árboles muy frondosos” y aseguró que “hay un municipio presente, que vamos a trabajar en forma mancomunada con el Gobierno de la Provincia, con las fuerzas de seguridad, todo lo que sea necesario para atenuar la situación”.

Desde las primeras horas del día, equipos de la Secretaría de Servicios Públicos, en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, personal de la Delegación Municipal de Alto Comedero y operarios de EJESA, trabajaron coordinadamente para atender las distintas situaciones generadas por las ráfagas de viento norte.

Al respecto, el director de Espacios Verdes, Juan Carlos Figueroa, explicó, “hoy fue una mañana movida por el viento norte, inesperado en esta época, en esta zona de La Viña tenemos 7 árboles caídos en la línea de media tensión de EJESA, por lo que tuvimos que trabajar en conjunto con ellos”.

Asimismo, destacó la articulación entre las distintas áreas municipales para brindar una respuesta rápida a los vecinos afectados, “desde la Secretaría de Servicios Públicos estamos trabajando en conjunto a la Secretaría de Obras Públicas, y también a la Delegación de Altos Comedero, se torna mucho más fácil el trabajo en conjunto. Las áreas más afectadas fueron Alto La Viña, Bajo La Viña, Los Perales, Barrio Norte, los trabajos casi todos son despejes de línea, ramas caídas, muy pocos árboles caídos en sí, pero no se puede predecir estas condiciones climáticas”.

Finalmente, Figueroa solicitó comprensión a la comunidad mientras continúan las tareas en distintos puntos de la ciudad, “que colaboren, que nos tengan paciencia, muchas veces no podemos empezar a trabajar hasta que llegue EJESA. Tenemos que esperar un poco las grúas, tenemos 2 o 3 que se tienen que ir moviendo, así que pedimos un poco de paciencia, que vamos a llegar a todo el lugar donde se necesite”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/C1dV0CgK-fg