Tras consagrarse en Brasil, el Ballet Municipal Juventud Prolongada retornó a Jujuy

El “Ballet Municipal Juventud Prolongada” retornó a Jujuy luego de consagrarse en el Encuentro Latinoamericano de Danzas, desarrollado en Canasvieiras, Brasil, donde obtuvo el primer lugar en la “Categoría + 40”, por su puesta en escena de la obra folclórica “Bordadoras de Caspalá”, a través de la cual se revaloriza las raíces culturales de la región. La performance del grupo artístico de la municipalidad fue destacada por las autoridades, entre ellas el gobernador, Carlos Sadir, que participaron de la recepción brindada en Casa de Gobierno.

Una vez más, el Ballet Juventud Prolongada ratificó su proyección a nivel internacional como uno de los grupos artísticos más trascendentes de la provincia. Esto quedó reflejado en el desempeñó logrado por los 40 bailarines que participaron en el certamen latinoamericano de danzas desarrollado en Brasil donde, además de demostrar su talento y representar a la Argentina, mostraron la riqueza cultural de nuestra provincia, lo que les valió el primer lugar en la categoría + 40, además de otros de reconocimientos.

En la ocasión el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba, comentó, “la verdad es un orgullo para la ciudad y para la provincia de Jujuy que el ballet Juventud Prolongada, que ya cuenta con una trayectoria vastísima en la provincia, haya tomado este desafío, primero siendo reconocido y seleccionado para ir a competir, y después representándonos de la mejor manera”.

“Solo tengo palabras de felicitaciones y puedo decir que como jujeño me siento orgulloso porque han seguido conquistando”, expresó el funcionario, quien recordó que previó a su participación en un certamen internacional el grupo artístico logró el premio federal “Martín Fierro”. Atento al desempeño de los bailarines, afirmó que, las raíces culturales, lo que aprendimos, nuestras danzas, nuestra cultura, nuestros sonidos y música están muy representados por ellos”.

Por su parte, el Director del ballet, Gustavo Aybar, comentó, “para nosotros fue una experiencia formidable ya que pudimos llevar un grupo de abuelos a representar a todos los jujeños con estos cuadros netamente ganadores en Cosquín y en Laborde, y poder llevarlos ahora al exterior fue realmente un placer”.

Detalló que, además de obtener el 1° premio por la presentación de “Bordadoras de Caspalá”, los artistas alcanzaron el 2° lugar por la presentación de “Rosas y Claveles”; el premio a la mejor coreografía por la visión artística y técnica del cuerpo de baile, y la mención especial “Incentivo a la Danza”, con la que se reconoce el compromiso de los adultos mayores con el arte.

“Ahora estamos más afianzados y más contentos por recibir estos premios y poder seguir participando y llevar a Jujuy a lo más alto con todo el amor que tenemos por nuestra provincia”, expresó el director, quien recordó que la participación del grupo en el certamen internacional fue posible luego de lograr el Premio “Martín Fierro” en el rubro Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas.

Nota audiovisual: https://youtu.be/jbbwZ2Hbh8I