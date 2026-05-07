Para este sábado invitan al 2do. Concurso de Comida al Disco en Villa Jardín de Reyes

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a vecinos y turistas que visitan la ciudad, a participar del 2do. Concurso de Comida al Disco, que se realizará el sábado 9 de mayo en la Delegación de Villa Jardín de Reyes a partir de las 11 horas. La jornada contará con la participación de 11 cocineros concursantes que prepararán diferentes platos al disco, además de stands de productos dulces, un espacio de vinos de Tarija y espectáculos musicales.

La invitación fue realizada por el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, quien resaltó “la propuesta busca coronar el trabajo que se viene realizando en la Delegación de Reyes para repotenciar un espacio de encuentro para toda la comunidad. En este sentido, remarcó que actualmente se desarrollan múltiples talleres deportivos y culturales destinados a niños, jóvenes y adultos”.

“Queremos que la delegación sea un lugar donde los vecinos concurran y disfruten de múltiples actividades. También invitamos a toda la gente de la ciudad que visita Reyes a compartir esta jornada con emprendedores y cocineros locales en esta temporada de otoño a través del segundo concurso de cocina al disco a partir de las 11 horas y disfrutar de la jornada en familia”, expresó.

Por su parte, la directora de la Delegación de Villa Jardín de Reyes, Silvia Isuregui especificó que el evento contará con la participación de 11 cocineros concursantes que prepararán diferentes platos al disco. Además, “habrá cuatro stands de productos dulces, un espacio de vinos de Tarija y espectáculos musicales durante toda la jornada”.

Entre los artistas que subirán al escenario con su música son; Oscar Guerrero de la Delegación de Reyes, Mayra Quipildor, Gustavo Lamas y “Fati” Sosa, quienes animarán el encuentro desde las 11 hasta aproximadamente las 19 horas. Además, la participación de la Fundación Sentir, donde alumnos y profesores harán demostraciones de los trabajos que realizan.

Finalmente, David Pilinco, chef de la delegación municipal y referente de la organización, comentó “los premios para los participantes fueron donados por emprendedores y comerciantes de la zona, incluyendo discos, parrillas, tablas, vouchers para cabañas y otros obsequios, por lo que será un sábado para disfrutar de las destrezas de la cocina”.

“La entrada tendrá un costo mínimo destinado a cubrir gastos de organización y espectáculos, invitamos al público a acercarse desde el mediodía para disfrutar de la gastronomía, observar las técnicas de cocina al disco y compartir una jornada familiar en Villa Jardín de Reyes”, expreso el chef. Desde la organización se informó que las inscripciones ya se encuentran cerradas y se destacó la presencia de un jurado internacional que evaluará las preparaciones gastronómicas.

Nota audiovisual: https://youtu.be/iVj1TnfurBk