El municipio invita a participar de un creativo concurso por el Día de la Familia

Con el objetivo de promover la participación, la creatividad y los valores familiares, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó un concurso especial por el Día de la Familia, invitando a vecinos y vecinas a compartir, a través de videos en redes sociales, aquello que hace única a cada familia.

La propuesta está destinada a infancias, adolescencias y personas adultas, quienes podrán participar mostrando sus historias, costumbres, valores y momentos cotidianos en piezas audiovisuales breves y originales.

En este sentido, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Fernanda Zarif expresó, “por el concurso que estamos realizando estamos llamando a la participación familiar, utilizando las redes, los medios de comunicación para que los que lo deseen, puedan mostrar cuál es su familia, ya que sabemos que hay diferentes tipos de familia, y no interesa saber cuál es, qué hace, qué la hace única y curiosa”.

Asimismo, destacó la importancia de reflejar la diversidad y autenticidad de cada hogar, “puede ser de forma creativa, puede ser a través de un video mostrando cada uno de los integrantes, así que invitamos a adultos, infancias y adolescencias para que puedan mostrar y etiquetarnos en las redes para poder conocer cuál es la realidad de cada una de las familias, por supuesto, va haber premios para los videos más creativos, para los más convocantes”.

Desde la organización detallaron que los videos deberán tener una duración de entre 30 y 60 segundos y podrán abordar distintos aspectos vinculados a la convivencia y la identidad familiar, “con respecto al contenido del video, queremos que trabajen, en lo que hace única a mi familia, lo que nos vuelve divertidos, unidos, etc. Pueden hablar de los valores de la familia, la identidad que tienen los integrantes, y que lo pueda mostrar en un video que entre 30 y 60 segundos, y al etiquetarnos, sostener ese contenido y poder realizar en el concurso, no solamente a través de los likes y los compartidos, que, por supuesto lo vamos a tener en cuenta, pero no es lo más importante. Lo más importante es la originalidad, el contenido, que hayan entendido el concepto, demostrar la diversidad de la familia y de los valores que tiene”, concluyó Altea.