El Multiespacio Alto Comedero celebrará el Día de la Familia con un gran festival comunitario

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Familia, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizará un gran festival familiar el próximo sábado 16 de mayo, de 15 a 18 horas, en el Multiespacio de Alto Comedero, con propuestas recreativas, juegos, música, actividades saludables y espacios de integración destinados a toda la comunidad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron que la iniciativa busca fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, promoviendo el encuentro cara a cara y la participación activa de vecinos de todas las edades.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, expresó, “el 15 de mayo es el Día de la Familia, y nosotros, en conmemoración de esa fecha, el sábado 16 estamos haciendo un festival, por el que pretendemos volver a recuperar los vínculos que por ahí se están perdido por el uso de las tecnologías, y creemos que tenemos que volver a la cuestión comunitaria, volver a la relación cara a cara, al trato con los hijos, y vamos a hacer toda una serie de juegos y de actividades, también utilizando las tecnologías, pero de buena forma; realizaremos un concurso en redes sociales, y la convocatoria es justamente al Multiespacio de Alto Comedero, a que toda la ciudadanía pueda participar de este evento”.

Asimismo, remarcó la importancia de los espacios comunitarios en los barrios, señalando, “pretendemos seguir uniendo a la familia, aprovechando las instalaciones justamente de, que están teniendo un protagonismo importante en los barrios, por ser un lugar que cobija y que participa la familia, ya sea con los chicos con el deporte, con la danza, con los abuelos que van a tomar mate, etcétera”.

Además, destacó el trabajo articulado entre distintas áreas municipales, “estamos trabajando en interacción con todas las áreas municipales, estará la Secretaría de Desarrollo Humano, con la Dirección de Adultos Mayores, gente de Salud, gente de Educación, van los CPV que trabajan en Alto Comedero, los CIC, integrando los diferentes mecanismos que tenemos desde la municipalidad para generar mucha más comunidad”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, invitó a toda la ciudadanía a sumarse a la propuesta y manifestó, “queremos tener una convocatoria, como siempre, con todo lo que hacemos, así que esperamos mucha gente. Esto se va a hacer el día sábado 16, a partir de las 15 horas hasta las 18 horas, donde vamos a tener un montón de actividades. Esto no va dirigido solamente a los chicos, sino que queremos que puedan asistir junto con su familia y disfrutar tanto de los juegos, actividades y actuaciones, porque vamos a tener grupos también, así que los esperamos a todos”.

En tanto, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Fernanda Zarif, explicó que el evento tendrá una dinámica participativa y educativa,”las actividades tienen forma de juegos, vamos a trabajar con un pasaporte para que puedan visitar una comunidad saludable y poder llevarse de cada una de las estaciones herramientas para poder vincularnos de forma más saludable, para poder vincularnos mejor, entendiendo a la familia en su sentido más amplio”.

Finalmente, agregó, “estamos invitando a la diversidad que nosotros tenemos como comunidad jujeña. En esas estaciones vamos a trabajar diferentes herramientas, queremos que se puedan llevar herramientas para poder utilizarlas en casa, y también experimentar este viaje a través de la música, de los juegos. Así que vamos a estar muy interesados en que puedan participar de forma activa”.