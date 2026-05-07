Reconocimiento al taller de Maestría y Cincelado intensivo

La capacitación se desarrolló durante las jornadas del 3 y 4 de mayo en el Taller del “Toro Luna”, artesano de la ciudad, ubicado en las 47 hectáreas del Barrio Alto Comedero, convocando a artesanos y hacedores culturales de la Capital jujeña, con el objetivo de perfeccionar técnicas milenarias en metales.

El maestro Luis Darío Chávez cuenta con una trayectoria nacional e internacional, reconocido como uno de los máximos exponentes contemporáneos de la Escuela de Olavarría. Discípulo directo del Maestro Armando Ferreira, su obra se distingue por la técnica del “cincelado de volumen extremo” y el diseño de piezas únicas que fusionan la tradición europea con la identidad naturalista argentina.

En ese marco, la concejala Brenda Carabajal, manifestó: “Reconociendo la cultura y el poder continuar con este legado, realmente es un taller muy importante, donde se enseñan técnicas de nuestros antepasados para poder continuar con la orfebrería. Un curso muy nutritivo que es importante visibilizar por la calidad del maestro que vino a dictarlo, para que no se pierda, para que nuestros jóvenes y adultos puedan continuar con este gran legado”.

Asimismo, la edil radical resaltó que “la cultura es tan importante para la evolución del ser humano, éste es un trabajo impecable que lleva su tiempo y poder transmitirlo es fundamental para mantener nuestra cultura viva”.

A su turno, el maestro Luis Darío Chávez, expresó: “Acabamos de recibir una distinción por los talleres que estamos llevando adelante, difundiendo un poco la cultura y el arte de la platería acá en Jujuy, con la esperanza de que esto sea el comienzo de una difusión mayor y que tenga alcance a todas las personas. Estuvimos en febrero con el primer taller, este fin de semana terminamos el segundo y ya estamos planificando el tercero para dentro de poco. Esperamos que se pueda acercar más gente, sobre todo los jóvenes a este arte tan lindo y tan nuestro”.

Por último, el artesano Iván Luna, manifestó: “Es un honor, agradecerle por hacer notar que en Jujuy existe una falencia, se fue perdiendo año a año este arte, siendo que aquí comenzó la platería por el año 1500. Para Jujuy rescatar este rubro, esta tradición, es muy importante. La verdad muy contento de haber concretado el curso”.

Participaron de la entrega junto al presidente de la institución parlamentaria, Dr. Gastón Millón, los concejales: Ramiro Tejeda, Brenda Carabajal, Liliana Giménez, Roberto Díaz y Gustavo Martínez.