Economía social. Nueva edición de la Feria y Trueque «Manos Indígenas»

La Feria y Trueque “Manos Indígenas Griselda Caucota” tendrá una nueva edición este viernes en la plaza España en San Salvador de Jujuy.

Nueva edición de la Feria y Trueque «Manos Indígenas». La iniciativa es organizada por la Secretaría de Pueblos Indígenas con el objetivo de crear un espacio para compartir y poner en valor el trabajo de las comunidades.

En la Feria y Trueque Manos Indígenas “Griselda Caucota” los ciudadanos podrán encontrar productos, creaciones y artesanías elaboradas con saberes ancestrales por artesanos y productores de distintos puntos de la provincia.

El evento será este viernes 8 de mayo a partir de las 10 horas en la plaza España (ubicada en calle independencia N° 450 – detrás de Casa de Gobierno).

Cabe indicar que la feria es una oportunidad para apoyar la economía comunitaria, fortalecer la identidad cultural y promover el intercambio entre la comunidad.