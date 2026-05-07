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Infraestructura sanitaria. El ministro de Hacienda visitó el Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico

Jujuy
El ministro de Hacienda y Finanzas

En compañía de referentes del hospital, el titular de la cartera económica recorrió las diferentes áreas de la institución, próximo a las celebraciones por un nuevo aniversario.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, realizó un recorrido por las instalaciones del hospital Arturo Zabala, junto a autoridades del nosocomio.

La unidad hospitalaria de referencia en la región de los Valles -que fue fundada el 1° de mayo de 1960-, brinda una amplia cobertura a la población, asistiendo a los municipios colindantes y siendo además el efector de primera respuesta para el aeropuerto de nuestra provincia.

Mientras se siguen ejecutando más obras de modernización, la directora del Hospital, Dra. María Angélica Garzón, señaló: «Contamos con la grata presencia del ministro de Hacienda en la visita a los diferentes espacios. En este marco, recorrimos la Guardia Pediátrica, que cuenta con todas las áreas de Consultorio, Observación, Shock Room y Sala de Espera, todas en pleno funcionamiento. Visitamos también el ala de Clínica Médica, cuya refuncionalización está planificada. Por último, fue el turno de la sección Farmacia, que representa otro de los servicios esenciales para la viabilidad y calidad del sistema de Salud».

Seguimos apoyando proyectos y propuestas de los diferentes sectores de nuestra sociedad, promoviendo un crecimiento sostenido para beneficio de la comunidad.

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