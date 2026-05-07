En Abra Pampa. Impulsan un programa gratuito de formación en producción y sanidad de llamas

La propuesta busca fortalecer la cadena de valor de la fibra de camélidos en la Puna jujeña mediante capacitaciones teórico-prácticas destinadas a productores, estudiantes y personas interesadas en la actividad.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción invita a productores ganaderos, jóvenes, estudiantes y personas interesadas en el desarrollo de la actividad camélida a participar del “Programa de Formación en Excelencia Productiva y Sanitaria en Llamas: con enfoque en fibra”, una propuesta gratuita orientada a fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la cadena de valor de la fibra de camélidos en la Puna jujeña.

La iniciativa tiene como objetivo profesionalizar el manejo productivo y sanitario, además de promover la estandarización de los procesos de esquila, contribuyendo así a mejorar la calidad de los productos y aumentar la rentabilidad del sector.

Durante las capacitaciones se abordarán temáticas vinculadas al manejo, sanidad y producción de fibra, mediante jornadas teórico-prácticas presenciales, con cupos limitados. La propuesta contempla un total de nueve encuentros quincenales y se otorgará certificado a quienes cumplan con el 75% de asistencia.

Las capacitaciones se desarrollarán en la ciudad de Abra Pampa y las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de mayo a través del siguiente formulario: https://forms.gle/nc8piAb1bZmjKsZy8

Para mayor información dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Productivo Ascasubi 290, 1er piso o por whatsapp al 3884 44-8893.