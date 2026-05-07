El Festival de Cine de las Alturas llega al interior con funciones en La Quiaca, Purmamarca, San Pedro y El Carmen

La 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas acerca su programación a distintas localidades de la provincia.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas celebrará su 11° edición del 13 al 17 de mayo, ampliando su alcance territorial con funciones en el interior de la provincia. En esta oportunidad, la propuesta incluirá proyecciones en La Quiaca, Purmamarca, San Pedro y El Carmen, acercando al público las Actividades de Alturas a través de la Sección “Horror Andino”, centrada en relatos de terror con identidad regional y raíces ancestrales.

La programación iniciará en la ciudad de La Quiaca, en el Centro Cultural Manka Fiesta. El jueves 14 de mayo a las 19hs se proyectará el cortometraje jujeño “El soldado y el Diablo”, dirigido por Ignacio Sánchez Moreau y Araceli Aguirre, junto al largometraje “Chuzalongo” de Diego Ortuño (Ecuador). El sábado 16 de mayo a las 19 hs la grilla continuará en La Quiaca con el cortometraje “Watukuy” de Agustín Lagos y el largometraje argentino “La virgen de la Tosquera” de Laura Casabé (Argentina).

El viernes 15 a las 19.30hs la propuesta continuará en Purmamarca con una función al aire libre que incluirá el cortometraje “Serafina” y el largometraje “El susurro”, con la presencia de sus directores Gonzalo Calzada y Gustavo Hernández, donde el director del corto acompañará la presentación junto a productores de El susurro.

El sábado 16 a las 19hs, el Festival llegará a San Pedro con una función en la Casa Municipal de la Cultura, donde se exhibirá el cortometraje jujeño “El desentierro” de Ezequiel Forte y el largometraje “El susurro” de Gustavo Hernández.

El cierre será el domingo 17 a las 18hs en la ciudad de El Carmen, con una función en la Casa de la Historia y Cultura, donde se proyectarán el cortometraje “Nicasio en la oscuridad” de Diego Yapur y el largometraje “Chuzalongo” de Diego Ortuño (Ecuador).

Todas las funciones son libres y gratuitas, para conocer la programación completa los interesados deberán ingresar a la web del Festival https://cinedelasalturas.com.ar/ o a través de las redes sociales