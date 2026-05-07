La Comisión de Derechos Humanos entrevistó al candidato propuesto para el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura

La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura entrevistó al licenciado Antonio Durbal

Carrizo, propuesto por el Poder Ejecutivo provincial para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La reunión se realizó en el Salón Dr. Manuel Padilla y constituyó uno de los últimos pasos formales antes de la designación definitiva.

Luego del encuentro, el presidente de la comisión, Matías Paterno, valoró los aportes realizados por el postulante y señaló que la entrevista permitió clarificar el funcionamiento del comité y las funciones que el organismo lleva adelante, especialmente el acompañamiento a organismos de derechos humanos y a personas en contextos de encierro.

Explicó que, concluida la entrevista, la comisión emitirá un despacho dirigido al Poder Ejecutivo con el visto bueno al nombramiento, y precisó que la Comisión de Asuntos Institucionales tomará conocimiento de lo resuelto por Derechos Humanos.

El legislador comentó además que durante el encuentro se abordó el asesinato de un ciudadano jujeño Miguel Coria ocurrido la semana pasada en Tarija, Bolivia. Anticipó que el tema será tratado junto a la Secretaría de Derechos Humanos, el área de Relaciones Exteriores de la Provincia y otras comisiones legislativas.

Por su parte, Antonio Durbal Carrizo valoró el intercambio con los diputados y sostuvo que la entrevista permitió conversar sobre el rol del organismo. Remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre el comité y la Legislatura, y destacó la apertura para repensar las acciones que el organismo tiene por mandato dentro de la ley.

En relación al desafío del cargo, sostuvo que las políticas públicas en derechos humanos resultan centrales para garantizar la democracia, el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de las personas privadas de libertad, institucionalizadas o bajo guarda del Estado.

Finalmente, explicó que el proceso resta la participación de la Comisión de Asuntos Institucionales y la firma del decreto correspondiente por parte del Poder Ejecutivo.