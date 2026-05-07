Cultura. «Un Viaje de Película»: el Tren Solar presenta una nueva experiencia cultural en movimiento

La actividad inaugural se realizará el próximo 15 de mayo y combinará recorrido ferroviario, presentación audiovisual y encuentro cultural en el corazón de la Quebrada de Humahuaca junto al Cine de Las Alturas .

En el marco del Festival Internacional de Cine de las Alturas, el Tren Solar tendrá la avant première de la experiencia «Un Viaje de Pelicula» que continuará impulsando en futuras fechas, con distintas propuestas artísticas y audiovisuales pensadas para conectar el viaje con la cultura del norte argentino.

La experiencia comenzará el 15 del corriente, a las 18:30 horas con la salida desde la Estación Volcán a bordo del Tren Solar de la Quebrada, atravesando algunos de los paisajes más emblemáticos de Jujuy hasta arribar a Purmamarca a las 19:20 horas.

Durante el trayecto se llevará adelante la presentación especial de “Horror Andino”, una propuesta del Festival Internacional de Cine de las Alturas que reúne relatos de terror, fantasía y ciencia ficción inspirados en los mitos, creencias y escenarios del mundo andino.

Participarán de esta experiencia los realizadores Gonzalo Calzada, Roxana Ramos, Fernando Díaz y Patricio Artero, quienes compartirán con el público una mirada sobre el cine de género vinculado a las identidades, relatos y atmósferas de la región.

Al llegar a Purmamarca, la actividad continuará con la proyección de los cortometrajes “Serafina” y “El Susurro” en la plaza principal, seguida de una charla abierta con los asistentes, generando un espacio de intercambio entre creadores, espectadores y territorio.

Las entradas para esta experiencia especial solo podrán adquirirse en las boleterías oficiales del Tren Solar y vía WhatsApp al +54 9 3885 75-7366.

“Un Viaje de Película” propone una nueva manera de vivir el Tren Solar: experiencias temáticas que convierten cada recorrido en una historia para descubrir en movimiento.