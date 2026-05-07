Deporte y turismo. El Raid de los Andes se correrá este fin de semana entre la Puna y la Quebrada

El Raid de los Andes reunirá a corredores en Salinas Grandes, Tumbaya y Purmamarca con un circuito de 36 kilómetros y recorridos de altura en Jujuy.

El Raid de los Andes volverá este fin de semana con una nueva edición entre la Puna y la Quebrada de Humahuaca. La competencia incluirá dos etapas entre Salinas Grandes, Tumbaya y Purmamarca, con recorridos de altura y medidas ambientales para corredores.

Corredores participarán del Raid de los Andes en escenarios de altura entre Salinas Grandes y Purmamarca.

La 13° edición del Raid de los Andes se desarrollará los días 9 y 10 de mayo con un recorrido total de 36 kilómetros dividido en dos etapas entre la Puna y la Quebrada de Humahuaca.

La acreditación de atletas se realizará el viernes en Purmamarca, donde también tendrá lugar la presentación oficial de la competencia. El primer tramo será el sábado en Salinas Grandes, con un recorrido de 12 kilómetros a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar.

La segunda etapa se correrá el domingo entre Tumbaya y Purmamarca, con un circuito técnico de 24 kilómetros entre cerros y senderos de altura.

Además de la exigencia física de correr en altura, el Raid de los Andes incorporará pautas ambientales y de convivencia. El reglamento prevé penalizaciones para quienes arrojen residuos durante la carrera y solicita a los corredores transportar sus envoltorios y botellas hasta los puntos habilitados.

También se establecieron recomendaciones para preservar espacios públicos, respetar la flora y fauna local y evitar intervenir en sectores de cosecha de sal en Salinas Grandes.

El evento contará además con actividades culturales y ferias de emprendedores locales en Purmamarca y Tumbaya.