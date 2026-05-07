Por tareas de mantenimiento en redes eléctricas el Ascensor Urbano 1 estará fuera de servicio este viernes

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la población en general que el Ascensor Urbano 1, que conecta el barrio Mariano Moreno y la Vieja Terminal de Ómnibus, estará fuera de servicio este viernes, 8 de mayo, por tareas de mantenimiento en las redes de energía eléctrica de la zona.

Dichas tareas obedecen a los daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento Zonda registrados en la víspera. Se precisa que, para garantizar un servicio adecuado y un óptimo funcionamiento del equipamiento, personal de la empresa E.J.E.S.A. realizará tareas de reparación y mantenimiento en el sector.

Por tal motivo, desde la mencionada Secretaría se solicita a los vecinos en general, y a los usuarios del servicio en particular, adoptar los recaudos necesarios para garantizar su desplazamiento en la zona durante la jornada de viernes durante la cual el Ascensor Urbano 1 permanecerá fuera de funcionamiento.