Acción federal. Carlos Sadir participó del lanzamiento de la Mesa Federal Minera

Se trata de un nuevo espacio de articulación entre el Gobierno nacional, las provincias y el sector privado con el objetivo de consolidar el desarrollo de la actividad en el país.

El gobernador Carlos Sadir participó este jueves en la provincia de San Juan del lanzamiento de la Mesa Federal Minera, un nuevo espacio de articulación entre el Gobierno nacional, las provincias y el sector privado destinado a promover inversiones estratégicas y consolidar el desarrollo de la actividad minera en la Argentina.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó además con la presencia de autoridades nacionales, entre ellas el ministro del Interior, Diego Santilli; gobernadores de distintas provincias; representantes de cámaras empresarias; compañías mineras; referentes sindicales; y actores vinculados al desarrollo productivo y económico del país.

Durante la jornada de trabajo se abordaron distintos ejes vinculados al fortalecimiento de la minería argentina, el impulso a nuevas inversiones y la necesidad de continuar consolidando un marco de previsibilidad y seguridad jurídica que permita acompañar el crecimiento del sector.

En ese contexto, se destacó la importancia del trabajo articulado entre Nación, provincias y empresas para transformar el potencial minero del país en desarrollo productivo, generación de empleo genuino e infraestructura para las comunidades.

Actualmente, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentra proyectos mineros por más de 42 mil millones de dólares, de los cuales seis ya fueron aprobados, representando inversiones superiores a los 7.188 millones de dólares. Además, se estima que las exportaciones mineras podrían alcanzar los 20 mil millones de dólares hacia el año 2035.

La presencia del gobernador de Jujuy en este espacio refleja el posicionamiento que la provincia logró construir en los últimos años en materia minera, consolidándose como una provincia referente en producción de litio, desarrollo de energías vinculadas a la transición energética y generación de oportunidades económicas asociadas al crecimiento de la actividad.

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo políticas públicas que permitan ampliar inversiones, generar más puestos de trabajo y potenciar el desarrollo de proveedores locales y comunidades vinculadas a la actividad minera.

Participaron también los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), junto a representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), empresarios del sector, legisladores nacionales y referentes sindicales.

Entre las autoridades presentes estuvieron además el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

Por el sector empresario participaron referentes de compañías mineras y cámaras vinculadas a la actividad, mientras que también estuvieron presentes representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).