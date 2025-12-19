Academia de Oficios. Trabajo sigue brindando herramientas con salida laboral

Cerca de 60 vecinos de la ciudad de Libertador General San Martín, finalizaron el ciclo de capacitación gratuita en ayudante de cocina, atención al cliente, barista y mucama, propuesta llevada adelante por el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, a través de la Academia de Oficios.

El Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez Garcia, acompañado por el comentó que dicha capacitación tuvo una duración 7 meses, fijando líneas de formación profesional desde la Secretaría de Trabajo, mediante la Academia de Oficios y la Municipalidad de libertador, con un claro objetivo, continuar ampliando la oferta de cursos gratuitos para las vecinas y los vecinos de esta ciudad.

“Hay que destacar que libertador, será un gran centro educativo, sobre todo por el pronto funcionamiento de la Facultad de Medicina, que conllevaría no solo mejorar su infraestructura inmobiliaria, sino la puesta en funcionamiento de hoteles, bares, entre otros servicios”, expresó el funcionario provincial

En otro tramo de su discurso, Álvarez Garcia, acompañado por el Director Provincial de Delegaciones regionales, Marcelo Robles, la Directora de Promoción del Empleo, Belén Oller, el Director Provincial de formación laboral, Nicolas Ruiz, la Directora del Observatorio Sociolaboral, Julieta mansilla, felicitó a los que reciben sus certificados por el esfuerzo y la constancia, apostando a una formación como una herramienta concreta para ampliar oportunidades, fortalecer la autonomía personal y mejorar las condiciones de acceso al mundo del trabajo.

Por su parte el Intendente, Oscar Jayat, destacó el trabajo articulado con el Gobierno que permitió en forma gratuita, ofrecer capacitaciones pertinentes y orientadas a las demandas reales del mercado laboral de la región.

Participaron de la entrega de certificados, el Secretario de Gobierno, Paulino Perales, la jefa municipal de oficina de empleo, Maria Centeno, entre otros funcionarios