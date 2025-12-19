Desarrollo Humano invita al «Paseo Navideño» en la Explanada del Centro Cultural Manuel Belgrano

El Ministerio de Desarrollo Humano llevará adelante el Paseo Navideño Artesanal para potenciar a emprendedores locales.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Economía Comunitaria, llevará adelante el Paseo Navideño Artesanal, una propuesta comunitaria destinada a promover la participación ciudadana, acompañar a emprendedores locales y ofrecer un espacio de encuentro para las familias jujeñas.

La actividad se realizará el viernes 20 de diciembre, de 9:00 a 15:00 horas, en la Explanada del Centro Cultural Manuel Belgrano. El evento reunirá a artesanas, artesanos, emprendedoras y emprendedores que ofrecerán productos regionales, piezas artísticas, juguetes, ornamentaciones y elaboraciones pensadas especialmente para las celebraciones de fin de año.

El Paseo Navideño forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio para fortalecer las economías familiares, dinamizar la producción local y generar espacios accesibles y seguros destinados al disfrute y la integración comunitaria.

Desde la cartera ministerial se destacó la importancia de seguir promoviendo iniciativas que refuercen el entramado social, potencien el trabajo de emprendedores y generen oportunidades para que las familias accedan a propuestas culturales y económicas en vísperas de las fiestas.