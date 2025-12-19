Ingreso 2026. Recta final para Medicina: el 24 de febrero será el examen que definirá a los 60 ingresantes

El proceso para la implementación de la carrera de Medicina en Jujuy entra en su etapa decisiva. El secretario de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich, brindó detalles sobre el cierre del curso de ingreso y las fechas clave para los casi dos mil aspirantes que buscan formar parte de la primera cohorte de profesionales formados íntegramente en la provincia.

Tras un proceso que comenzó en octubre con un curso de nivelación obligatorio de cinco módulos, las cifras oficiales reflejan la alta demanda y el rigor académico del trayecto. De los 4.576 inscriptos iniciales, solo 1.987 aspirantes lograron completar y aprobar todas las instancias, quedando formalmente habilitados para el examen final.

«El proceso que iniciamos en 2023 con la presentación del proyecto en 2023 y la posterior acreditación ante la CONEAU sigue cumpliendo sus etapas. El día 24 de febrero se realizará el examen de ingreso que determinará, por orden de mérito, a los 60 estudiantes que cursarán la carrera», explicó Buljubasich.

Uno de los puntos más destacados por las autoridades es el carácter federal de la convocatoria. Si bien la sede de cursada será en el Departamento Ledesma, la procedencia de los alumnos abarca toda la geografía provincial.

El examen de ingreso se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), utilizando el soporte técnico de la Facultad de Ingeniería.

Los 60 alumnos que ingresen a la carrera de medicina marcarán un hito histórico para la educación jujeña el 16 de marzo de 2026, fecha establecida para el inicio oficial de las clases en la ciudad de Ledesma. Los interesados pueden consultar el cronograma detallado y los listados en la página oficial de la UNJu.