Planificación Estratégica hacia una Educación 2026-2030

A partir de esta instancia de reflexión, se elaborará la planificación 2026 -2030, con el objetivo principal de garantizar la continuidad de los trayectos formativos para todos los estudiantes de la provincia, basados en una educación de calidad, inclusiva y equitativa.

El Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Educativo, realizó un encuentro de trabajo con equipos técnicos ministeriales denominado “Planificación 2026” bajo modalidad de taller, para avanzar en la definición de problemáticas en las instituciones educativas.

“Estamos cerrando un año que fue muy desafiante para educación, ya que con muy pocos recursos pudimos tener grandes logros, no sólo en alfabetización sino también revalorizando el rol de directivos y supervisores como puente entre el ministerio y la escuela, involucrando a la familia y a toda la comunidad a través del apoyo de municipios alfabetizadores” expresó la ministra, Miriam Serrano, al inicio del taller.

De esta manera, “debemos pensar en una política educativa orientada a tener lineamientos estratégicos y acciones mirando en una educación 2030 acorde a la intervención de la inteligencia artificial y las nuevas demandas de competencias laborales que nuestros estudiantes necesitan, que nos permita situarnos desde una escuela parada en el presente, pero también orientada a ese futuro que Jujuy necesita”, concluyó Serrano.

El taller se desarrolló en el Complejo Ministerial y contó con la participación de la secretaria de Planeamiento Estratégico Educativo, Natalia García Goyena, la directora de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, Marcela Gámez y equipos técnicos de las direcciones y coordinaciones ministeriales.