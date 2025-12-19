Promoción y prevención. Fin de año: consejos para el cuidado de la Salud Mental

Identificar y fortalecer lo que nos hace bien, así como abrir el diálogo y la escucha son formas simples de cuidado para personas de todas las edades. El sistema público está a disposición las 24 horas.

El Ministerio de Salud de Jujuy a través de la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad y de acuerdo a los ejes del Plan Estratégico de Salud II recuerda a la comunidad la importancia del cuidado considerando la llegada del cierre del año, el fin de los ciclos escolar, laboral, académico y deportivo y la proximidad de las Fiestas, invitando a reforzar aquellas acciones que contribuyen al bienestar.

“Siempre considerando a la salud mental con perspectiva comunitaria como propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de acuerdo a nuestra Campaña ´Con cada gesto, un cuidado´ debemos tener presente que en cada situación de la vida podemos contar con otras personas y a la vez acompañar a los demás, aun cuando no seamos especialistas. Esto significa que una charla, poder dialogar y compartir pueden ser de gran ayuda, en especial hacia fin de año”, explicó el secretario de Salud Mental, Agustín Yécora.

“Puede ocurrir en estas fechas que solemos estar más alerta porque no deja de ser un cierre de ciclo; además muchas veces demanda más actividades y presencia o gastos extra, por ejemplo, intensificando emociones y sensaciones. En este estado de alerta, nos puede llegar a pasar que no podamos dormir o comer bien, que no podamos socializar o encontrarnos con seres queridos o que estemos consumiendo alimentos o sustancias tal vez en exceso”, agregó.

En este contexto, indicó que “resulta importante observar que aun en estos cierres de ciclo, la vida continúa y muchas de las situaciones que no hayamos podido resolver este año, posiblemente se resuelvan el año que viene con ayuda de otras personas” y recomendó “tomar contacto con nuestros afectos, hacerles saber a quienes queremos que nos hacen bien, demostrarles que nos importan, tomarnos esos minutos para hacerles sentir que nos hacen bien son herramientas también claves en esta época para unas Fiestas en paz, en compañía de los seres queridos”.

Además, apuntó que continuar con hábitos como la actividad física, el descanso adecuado, la hidratación correcta y procurar una alimentación saludable aporta al bienestar integral en todas las etapas de la vida, de modo de transitar este periodo con disfrute.

Por último, recordó que “para quienes sientan que no la están pasando bien, contamos desde el sistema público de salud con diferentes servicios gratuitos a disposición las 24 horas”.

• Todas las personas tenemos derecho a cuidarnos y a hacer hábito, el propio cuidado y el de los demás

• El cuidado se puede recuperar incluso en el día a día. Destinar incluso pocos minutos para conversar, para escuchar, para una pausa, para compartir con personas cercanas, reinician la jornada

• Respirar de manera pausada, salir al aire libre, caminar o realizar cualquier actividad física son también buenas alternativas para sumar

• Un buen descanso, así como tomar agua y alimentarse lo más saludable que sea posible, ayudan también a mejorar el ritmo de lo cotidiano

• Cuidar la salud, realizar el chequeo periódico, consultar con un profesional es también derecho de toda persona y al que puede acceder de manera gratuita

• Actividad física: reduce el estrés, alivia síntomas de ansiedad y tristeza, aumenta el nivel de energía y mejora el sueño. Una excelente opción es caminar todos los días al menos 30 minutos

• Alimentación saludable: organizar los horarios de las comidas permite también ordenar nuestros pensamientos/emociones y organizar mejor los hábitos

• Sueño de calidad:

– levantarse y acostarse a la misma hora aproximada

– evitar consumo de cafeína (te, café, gaseosas) por la tarde y la noche

– limitar consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas

– evitar estimulación de pantallas antes de acostarse

– evitar siestas durante el día

– crear un entorno para dormir (temperatura agradable, sin ruidos, sin luz, etc.)

• Vínculo social: estar con otros nos ayuda a tener apoyo, mantener y mejorar la salud mental

El sistema público de salud dispone de múltiples alternativas para todo tipo de consultas gratuitas sobre salud mental:

• Salud Mental Escucha las 24 horas: 0800 888 4767

• SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

• Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas

• Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)

• Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)

• Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)

• Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)

• Centro de Especialistas Norte – CEN (lunes a domingos de 8 a 24 horas)

• CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 24 horas de lunes a domingos)

• Hospital Sequeiros (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría)

• Hospital Zabala – Perico (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

• Hospital Arroyabe (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría y guardia activa de psicología)

• Hospital Oscar Orías – Libertador (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

• Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)

• Hospital Uro – La Quiaca (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

• Hospital Salvador Mazza – Tilcara (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

• Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio

• Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541

• El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas

También se puede acudir a:

• Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]

• Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy

• Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]

• Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834

• Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]

• Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010

• Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected]

• Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]