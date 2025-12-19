Sadir recorrió la Expo Productiva en Ciudad Cultural

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, recorrió la Expo Productiva que tiene lugar en el predio de la Ciudad Cultural y que reúne a más de 300 emprendedores y productores de distintos puntos de la geografía jujeña.

La feria cuenta con la participación de expositores pertenecientes a diversos rubros, entre ellos carnes, frutas, verduras, hortalizas, panadería, pastelería, floricultura, decoración, tejidos, mueblería, gastronomía y artesanías en general.

Cabe consignar, que la Expo Productiva se llevará a cabo hasta mañana, sábado 20, de 9 a 21 horas, con entrada libre y gratuita.

En este escenario, Sadir destacó la importancia de “acompañar y fortalecer a los productores y emprendedores locales”, en particular “en una época clave del año como lo es el mes de diciembre, en vísperas de las fiestas”.

En ese sentido, valoró la “oportunidad que representa este espacio para que los jujeños puedan exhibir y comercializar sus productos”.

Asimismo, remarcó el compromiso del Gobierno de la Provincia con el aparato económico local, subrayando el “acompañamiento permanente a los emprendedores y productores, mediante la generación de espacios que promuevan el desarrollo social y el trabajo local en toda la provincia”.

Finalmente, el gobernador invitó a toda la comunidad a visitar la Expo Productiva en Ciudad Cultural, destacando “la calidad y variedad de los productos que se elaboran en Jujuy”.