Socialización del proyecto de Obra en la Escuela N° 252 de Los Lapachos

El pasado 16 de diciembre se realizó una reunión informativa en la Escuela N° 252 de la localidad de Los Lapachos, donde se socializó el proyecto de la obra que se ejecutará en la institución.

La actividad fue encabezada por el coordinador del programa BCIE–SIE, Sebastián Farfán, junto a equipos técnicos, directivos de la escuela y representantes de la empresa constructora.

Durante el encuentro se brindaron precisiones sobre el alcance de la intervención, que contempla mejoras integrales en todo el establecimiento, incluyendo trabajos de pintura, renovación de cielorrasos, adecuaciones en la instalación eléctrica y refacciones generales que permitirán optimizar las condiciones edilicias de la escuela.

Asimismo, se detallaron los plazos y la modalidad de ejecución de la obra, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa, especialmente en relación a la mejora del patio escolar. Al finalizar el proyecto, la institución contará con un patio cubierto, un espacio central para el desarrollo de las actividades cotidianas y la vida escolar.

Estas acciones forman parte del compromiso del Ministerio de Educación, a través del Programa PROMACE y con financiamiento del BCIE, para fortalecer la infraestructura escolar y garantizar el derecho a una educación en espacios seguros, adecuados y de calidad.