Tren solar . Vuelve la promo Orgullo Jujeño en el Tren Solar: 50% de descuento para residentes en Jujuy

Este verano, el Tren Solar invita a redescubrir la Quebrada a bordo de una experiencia sustentable. Una promo exclusiva para jujeños del 2 al 10 de enero.

El Tren Solar de la Quebrada relanza la promoción Orgullo Jujeño, una iniciativa pensada para que las y los residentes de la provincia puedan volver a disfrutar de una experiencia única en su propio territorio, con un 50% de descuento en los pasajes.

La promoción estará vigente del 2 al 10 de enero, e incluye las dos experiencias que ofrece el Tren Solar: Experiencia 180° y Experiencia 360°, recorridos que permiten conocer la Quebrada de Humahuaca a bordo de un tren sustentable, impulsado por energía solar y baterías de litio, único en su tipo en el mundo.

El beneficio está destinado exclusivamente a residentes jujeños, quienes deberán presentar DNI con domicilio en la provincia al momento de acceder al descuento. De esta manera, el Tren Solar reafirma su compromiso con la comunidad local, promoviendo el turismo interno y fortaleciendo el vínculo entre las y los jujeños y su patrimonio natural y cultural.

La campaña Orgullo Jujeño busca poner en valor el sentido de pertenencia, invitando a redescubrir la Quebrada desde una mirada sustentable, innovadora y profundamente conectada con el futuro. El Tren Solar no solo propone un viaje, sino una forma distinta de habitar y recorrer el territorio, cuidando el entorno y celebrando la identidad jujeña.

Para más información sobre horarios, experiencias y condiciones de la promoción, se puede consultar a través de los canales oficiales del Tren Solar de la Quebrada.